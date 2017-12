Em Concórdia, no oeste do Estado a noite de sábado (23), foi especial. Desde o final do dia até às 23h30min música e alegria no palco da Rua Coberta no Natal Encantado CDL e encerramento da programação do Sonho de Natal da Prefeitura.

Durante uma hora alegria ao som da banda gaúcha com 23 anos de estrada Chiquito & Bordoneio, após na mesma linha nativista o show do Clóvis Mendes que possui 10 CD’s e 2 DVD’s na carreira fez o público dançar. As rádios com a presença dos locutores também fizeram a festa.

As famílias aproveitaram o dia para passear, garantir os presentes de Natal e ainda prestigiar o evento. “Foi um evento para toda família, incrível do início ao final. Estamos contentes com o resultado. O tempo ajudou e o público compareceu”, comenta o presidente da entidade, Heldemar Maciel.

A noite também foi marcada pelo encerramento da Campanha de Prêmios com o sorteio de 67 vales-compra totalizando R$49 mil. O primeiro sorteio logo no início do evento premiou 50 consumidores com vales de R$300. Após mais 14 de R$1 mil e dois de R$5 mil e quem ganhou foi Angela Doralice Zamboni Gastmann que comprou no Caitá Supermercados e Jamir Barreta que preencheu o cupom na Nova Móveis.

E para encerrar antes do belíssimo show do pianista e cantor Rodrigo Soltton que animou e fez vibrar a plateia o grande sorteio do vale de R$10 mil e quem vai poder gastar todo esse valor nas empresas que aderiram à campanha foi Ejulema Bevilagua que gastou na Loja do Real.

A campanha reuniu mais de 1 milhão de cupons que foram recolhidos ao longo dos meses pelos consumidores que compraram nas empresas identificadas acima de R$50. A entrega dos vales acontece na próxima sexta-feira, dia 26, às 9h no auditório do Centro Cultural. No primeiro sorteio alusivo do Dia dos Pais a entidade sorteou R$21 mil, no segundo do Dia das Crianças R$30 mil. No total 100 MIL em premiação e mais o valor injetado em divulgação que ultrapassa R$220 mil.

E não foram apenas as atrações culturais e os sorteios que chamaram a atenção das famílias e amigos, a presença do Papai Noel também agradou as crianças que passaram pelo local. Após a visitação na Casinha do Papai Noel entrega oficial da chave da cidade para o prefeito, Rogério Pacheco e o vice-prefeito, Edilson Massocco. "Mais uma vez encerramos com alegria e satisfação a programação do Sonho de Natal. Obrigado a CDL pela parceria e em 2018 vamos continuar desenvolvendo a cidade através de ações como essa. Desde já um Feliz Natal para todos", disse o prefeito.

O evento foi viabilizado através do Ministério da Cultura e Governo Federal com apoio de empresas que doaram recursos via Lei de Incentivo à Cultura: Caitá Supermercados, MR Gráfica, Seta Engenharia, Roda Brasil, Don Fiorelo, Grupo Pegoraro e Pittol.

Confira a lista completa dos ganhadores:

Ganhadores Vales de R$300

GABRIEL MURILO GOETI DOS SANTOS LEVE CALÇADOS

SILVANA A SAATKAMP SUPERMERCADO ZAT

BERNARDO TAVARIOL CAITÁ SUPERMERCADOS

GELSON HAEFLIGER IMPERIAL SUPERMERCADOS

MORGANA CASON WEIMER LEVE CALÇADOS

SOLENIR PALUDO LORENCI

VANDENÉIA B ROCHA LOJA DO REAL

FERNANDA KOPPE DA ROSA CIA CENTER

ADAIL JORGE DA SILVA CAITÁ SUPERMERCADOS

DILET RENOSTO SUPERMERCADO NAÇÕES

JANDIRA GOLLO PITTOL CALÇADOS

MIRNA MULLER KLEIM ALC COMERCIO DE PEÇAS

MÔNICA DOS SANTOS MARTINS VARELA OUTDOOR

CLAUDIR M. KONOGRAY SUPERMERCADO NAÇÕES

NELSI KRUGER BARONI CAITÁ SUPERMERCADOS

MARISA KOLLER ENGEL POLLA MODAS

IVONEI V. SCHWINGEL SUPRA MULTIMARCAS

HELOISA ANDRADE VIEIRA NOVA MOVEIS

ALBINO WALLOR LOJA LANG

ALEXANDRE BASSO COMPRETUDO SUPERMERCADOS

JULIANA DE CÁSSIA CAVASSINI PITTOL CALÇADOS

MARCELO SIMÃO CAVASSINI SUPERMERCADO ZAT

JENOIR ANSOLIN LOJAS SIKI

JANETE GELAIN CAITÁ SUPERMERCADOS

NILVA ALVES IMPERIAL SUPERMERADOS

NICOLE COVALSKI CORDEIRO SUPERMERCADO ZAT

DEBORA RHEINHEIMER GONÇALVES IMPERIAL SUPERMERCADO

LURDES ALVES CORDEIRO SUPERMERCADO ZAT

VALDIR CAVALINI BEL CENTER PRESENTES

ERNANI FUELBER CAITÁ SUPERMERCADOS

NEIVA MARIA MAIER USADÃO MÓVEIS

ODETE MARIA OTOWICZ DOS SANTOS PITTOL CALÇADOS

SUZANA DE FATIMA SANTOS LEVE CALÇADOS

ROSANE FAVARETTO LAZZARIN UNIFIQUE

VALDEMAR CUCCHI CAITÁ SUPERMERCADOS

LUCIANO EDEMAR DE SOUZA KLEIN PASTEKOLANDIA

DÂMARIS FERRÃO ALVARENGA PITTOL CALÇADOS

ANGELIN SILVEIRA CASADO PISOCENTER MAT. DE CONSTRUÇÃO

IVANETE ZANOL ZAMPRONHA CONGLASS VIDROS

ELAINE CHIAPETTI CAITÁ SUPERMERCADOS

ALAN SEWALD PITTOL CALÇADOS

VALMIR BOWETT CAITÁ SUPERMERCADOS

MARCUS A. VENDRUSCOLO PITTOL CALÇADOS

CELSO PEREIRA CAITÁ SUPERMERCADOS

PEDRO L. SMORCINSKI AQUARELA MODA INFANTIL

ADÃO DA ROSA SUPERMERCADO ZAT

ANTONINHO NADIR OLDONI SUPERMERCADO ZAT

ATILIO PALINSKI COMPRETUDO SUPERMERCADO

ILOCIR AGUSTINI FERPAR

CLAUDIO TITON ARTECON

Ganhadores dos Vales de R$1 mil

GERSON LUIS ZOTTI LORENCI MODAS

JULIA LAIS PILGER COMPRETUDO SUPERMERCADO

LOURENÇO TESTA CAITÁ SUPERMERCADOS

JÚLIA BEATRIZ MAIA SLONGO PITTOL CALÇADOS

REJANE MARIA CAETANO SANTIAGO SUPERMERCADO ZAT

LUIZ CASSOL CAITÁ SUPERMERCADOS

CELIO SCHWAMBACH SUPERMERCADO ZAR

WALDEMIRO MERLO CAITÁ SUPERMERCADOS

NOELI GALELLI PITTOL CALÇADOS

IVO THOMÉ HERING STORE

IVANETE ZANOL ZAMPRONHA TELEGAZ ZAT

LUIZ TERLLAM CAITÁ SUPERMERCADOS

CLAUDIA ZANCHETT BONASSI CIA CENTER

JOSÉ LEOCIR TONIELO CAITÁ SUPERMERCADOS

Ganhadores dos Vales de R$5 mil

ANGELA DORALICE ZAMBONI GASTMANN CAITÁ SUPERMERCADOS

JAMIR BARETTA NOVA MÓVEIS

Grande Ganhadora Vale de R$10 mil

EJULEMA BEVILAGUA LOJA DO REAL

(Fonte: Fabiana Passarin/CDL Concórdia)