Uma grave acidente de trânsito envolveu um Hyundai/I30 com placas de São Miguel do Oeste e um Voyage com placas de Chapecó. A colisão ocorreu por volta das 10h50 deste domingo, 24, em uma curva da BR 282 nas proximidades de Vargem Bonita.

O condutor do Hyundai, Vinícius Scharnoski sofreu lesões leves, no Voyage de Chapecó, o condutor sofreu lesões graves, uma passageira lesões leves, a outra passageira, Iracema Maria Corrêa de Mello, 52 anos, não resistiu e faleceu no local.

O Instituto Geral de Perícias (IGP) foi acionado para remoção do corpo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez os levantamentos e deve apontar as causas do acidente.

(Fonte: Blog Paulo Gonçalves)