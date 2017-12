Uma pessoa ficou ferida em uma colisão traseira, ocorrida na tarde deste sábado, dia 23, em Concórdia. O fato foi registrado na BR 153, na Vila Jacob Biezus. Envolveram-se um Citröen C4, placas de Concórdia, e um Corsa, placas de Presidente Castello Branco.



Conforme informações do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, que atendeu a ocorrência, o motorista do Corsa, de 47 anos de idade, foi atendido com escoriações na face e suspeita de fratura nas costelas. Ele foi conduzido para o pronto-socorro do Hospital São Francisco. De acordo com relatos, ele estava saindo do estacionamento de um supermercado para acessar acessar a BR, quando houve a colisão. Ele foi projetado para fora do veículo e parou a quatro metros do carro, sobre a rodovia.



Com o impacto da batida, o outro veículo parou fora da pista e os dois ocupantes não se feriram.