Colisão no trevão do Irani neste sábado

Mais um acidente com feridos leves aconteceu na tarde deste sábado, dia 23, em Irani. A colisão envolveu carro e caminhão no trevão, por volta das 19h25. Envolveram-se no fato um Monza, placas de Indaial e uma carreta, placas Roque Gonçalves-RS.



Conforme informações do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, que atendeu a ocorrência, as vítimas do veículo de passeio foram levadas para atendimento médico em Ponte Serrada, por pessoas que passaram pelo local. Já os três ocupantes da carreta receberam atendimento e dispensaram condução até o Pronto Atendimento Médico