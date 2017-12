Mais três mortes na BR 153, no PR

Na tarde desse sábado, 23 de dezembro, as equipes do Corpo de Bombeiros de União da Vitória, foi acionada para se deslocar até a BR 153, nas proximidades da ponte do rio Xaxim, onde teria ocorrido mais um grave acidente de trânsito.

No local as equipes socorrem um homem é uma criança em estado grave até o Hospital São Camilo Regional e infelizmente um homem e duas mulheres morreram no local, sendo a mãe da criança e avós maternos.

O acidente aconteceu no km 479, e no momento da colisão frontal entre o veículo Renault Logan de Joinville e o caminhão com placa de Treze Tilhas, foi às 14h05 e o condutor do automóvel de Joinville fazia o sentido União da Vitória para General Carneiro e a batida foi num local proibido ultrapassagem.

A investigação da Polícia Civil de União da Vitória, confirmou que três pneus do veículo de Joinville, estão carecas e pode ser um dos motivos do acidente com a pista molhada.

(Fonte: Rádio Colméia-PR)