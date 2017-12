O Sede Brum é o campeão da Série A do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia. A equipe voltou a vencer o Terra Vermelha, desta vez fora de casa, no segundo e decisivo duelo da finalíssima da competição. A partida foi disputada na tarde deste sábado, dia 23, no campo de Terra Vermelha.



O placar foi aberto na primeira etapa de partida, com gol de Marciano. Ele recebeu o passe de Marcelo pela esquerda e no meio da pequena área escorou para o fundo das redes para abrir a contagem. O empate com os donos da casa veio na etapa complementar, com Felipe, que acertou um belo chute no canto do goleiro Índio. Porém, Gugel recebeu um passe de Marciano pela direita e fez o segundo e decisivo gol dos visitantes.



Na terceira colocação ficou a equipe do Caravággio, que venceu o Planalto por 2 a 0.