Morreu no Hospital São Francisco de Concórdia a segunda vítima da saída de pista, seguida de choque em árvores, ocorrida na manhã deste sábado, dia 23. Jovani Terezinha da Silva, de 39 anos, que havia sido socorrida com vida, porém com ferimentos graves, não resistiu e veio a óbito na tarde deste sábado. É a segunda vítima fatal do acidente, já que no local, Ivani Terezinha da Silva, havia perdido a vida instantaneamente.



As duas estavam em um veículo S10, placas de Veranópolis, Rio Grande do Sul, que saiu da pista e chocou-se contra árvores no KNM 102 da rodovia, na manhã desta sábado, dia 23. No veículo também estava uma criança de cinco anos, que sofreu fratura de fêmur e outros dois homens, que também se feriram.



Com isso, a região já contabiliza três óbitos por acidentes somente neste sábado, dia 23. O primeiro deles foi em Arabutã, num choque entre carro e caminhão, que vitimou Norberto Veroneze, 48 anos.