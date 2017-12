Um motociclista ficou ferido em uma colisão entre carro e moto no fim da manhã deste sábado, dia 23. O fato ocorreu no bairro dos Industriários, na rua Augusto Sette. O condutor da moto, de 35 anos, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia com um corte no joelho direito e levado para o Hospital São Francisco para avaliação médica.