Duas mulheres estavam no veículo e sofreram ferimentos.

Veículo de Concórdia sai da pista e capota no PR

Ás 8h55, desse sábado, 23 de dezembro, a central do Corpo de bombeiros de General Carneiro e Ambulância da Prefeitura, foram deslocadas para a BR 153, no km 490, proximidades do Carvoeiro Nelsinho, onde teria ocorrido um acidente de trânsito.

No local, as equipes confirmaram que o acidente envolvia um veículo Citroen C3, preto, com placa de Concórdia (SC), sendo ocupado por duas mulheres. Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, a condutora teve escoriações e a passageira uma possível fratura.

Tudo indica que a motorista que vinha de General Carneiro para a cidade de União da Vitória, perdeu a direção do automóvel vindo a sair de pista.

As duas mulheres foram encaminhadas para o Pronto Atendimento de General Carneiro.

(Fonte: Rádio Colmeia-PR)