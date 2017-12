O feriadão de Natal começou com uma tragédia em Marcelino Ramos. Um menino de 4 anos perdeu a vida queimado no interior de uma residência próximo a AABB, na saída para Maximiliano de Almeida.

A família de Leonildo Lima acordou cedo na manhã deste sábado (23) como faz habitualmente. Leonildo, que levaria a esposa trabalhar em um hotel no balneário, acordou os filhos de 04 e 02 anos para ir até a casa da vó que fica nas imediações. Mas apenas o filho de 02 anos concordou em ir. O filho de 04 anos preferiu ficar dormindo na companhia de outro menino de 12 anos. A família saiu de casa e pouco tempo depois ficou sabendo da tragédia. O menino de 12 anos contou que acordou com as chamas tomando conta do teto de madeira do quarto. Acordou o irmão de 4 anos, pegou pela mãe e tentou sair correndo do quarto. No desespero acabou tropeçando e perdendo contato com o irmão, quando caiu uma tábua incendiada entre eles. Sem ter o que fazer ele fugiu e foi em busca de socorro.

Quando voltou a casa já havia sido completamente destruído pelo fogo. O corpo do menino foi encontrado carbonizado no quarto. A família perdeu todos os móveis e também um VW/Fusca que estava na garagem.

O Corpo de Bombeiros chegou ser acionado, mas nada pode ser feito. A Brigada Militar foi acionada, fez o isolamento da área até a chegada da perícia de perícia de Passo Fundo. A causa mais provável do incêndio, de acordo com familiares, foi um curto circuito.

