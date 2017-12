A véspera de Natal se iniciou com um grave acidente de trânsito na manhã desse sábado, 23 de dezembro, na BR 153, entre as cidades de União da Vitória e General Carneiro.

O acidente ocorreu nas proximidades do trevo de acesso ao município de Cruz Machado, em que envolveu um veículo GM Celta prta da cidade de Helval D`Oeste e um caminhão com placa de General Carneiro.

Em relato para o jornalismo da Rádio Colmeia, o condutor do caminhão, senhor Carlos Silva, que saiu com um leve ferimento na região da orelha, declarou que o condutor do automóvel invadiu a pista contraria, e ele, para não bater frontalmente, direcionou o caminhão para fora da pista, porém, infelizmente ocorreu uma colisão e o veículo veio a perder a direção. Em seguida, pegou fogo e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), confirmou que quatro pessoas morreram.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez o bloqueio da rodovia até que as equipe do Corpo de Bombeiros de União da Vitória com o apoio das equipes de Porto União, combatam todas as chamas, e o Instituto Médico Legal (IML) de União da Vitória, consiga realizar todo o procedimento de recolhimento do corpo do condutor e das ossadas das outras três pessoas.

Até o presente momento o IML de União da Vitória, não divulgou nome das vítimas.

(Fonte: Rádio Colmeia/Porto União-SC)