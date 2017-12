Uma saída de pista, seguida de choque em árvores deixou uma pessoa morta na BR 153, em Concórdia. O fato foi registrado por volta das 8h no KM 102 da rodovia, proximidades do Posto da Coopercarga. Envolveu uma S10, placas de Veranópolis. No veículo estavam cinco pessoas. Uma delas teve morte instantânea. Trata-se de Maria Ivania da Silva, de aproximadamente 40 anos.

O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e Samu, que conduziram as demais vítimas para o Hospital São Francisco. Uma delas, em estado grave, uma mulher de iniciais J.T.S, de 39 anos. O condutor do carro, P.R, 58 anos, já estava fora do veículo quando a guarnição chegou e apresentava ferimentos. Também no veículo estavam uma criança de cinco anos de idade, que apresentou suspeita de fratura no fêmur e um outro rapaz, ainda não identificado.

Ainda não se sabe as causas do acidente, já que a região é de trecho não muito sinuoso da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para fazer o levantamento do acidente.