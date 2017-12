Fato foi registrado no começo da manhã deste sábado, dia 23.

Um homem morreu em colisão entre carro e caminhão no começo da manhã deste sábado, dia 23. O fato foi registrado na rodovia que interliga os municípios de Arabutã e Ipumirim, por volta das 7h. Envolveu um utilitário Strada, placas de São Miguel do Oeste e um caminhão, de Ronda Alta-RS. No veículo de Santa Catarina, estava o motorista, identificado como Norberto Veroneze, de aproximadamente 49 anos. Ele fazia sentido Arabutã e o caminhão, se dirigia sentido Ipumirim.

A colisão ocorreu em uma curva nas proximidades do cemitério de Arabutã. A vítima teve morte instantânea e era moradora do município de Concórdia. O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Arabutã, Polícia Militar Rodoviária de Concórdia e o recolhimento do Corpo foi feito pelo IGP.