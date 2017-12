Ladrões garantiram a carne para as festas de final de ano. Eles invadiram uma propriedade em Cachimbo, interior de Concórdia, na última semana, e levaram quatro suínos. Segundo informações do criador, os animais tinham cerca de 30 dias e pesavam em torno de 30 quilos cada.

Os ladrões entraram no chiqueiro durante a madrugada para furtar. O proprietário percebeu durante o dia, quando foi tratar os animais. Ele viu sangue no lado de fora e aí notou a falta dos quatro leitões. De acordo com o criador, a porta de acesso não é chaveada e por isso os ladrões tiveram facilidade para entrar.

Ele também contou que esta é a terceira vez que a propriedade é furtada. Em outras oportunidades os ladrões levaram uma novilha e uma novilha.