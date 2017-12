Nesta sexta-feira (22) no Estádio Domingos Machado de Lima a equipe concordiense enfrentou o sub-20 da Chapecoense e venceu por 2 a 1 com gols de Aldair e Ramon.

Um importante teste para a equipe durante esta pré-temporada, os atletas concordienses tiveram pela frente a equipe sub-20 da Chapecoense que se prepara para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Junior, e enfrentando a jovem equipe adversária mostraram melhor entrosamento do que o primeiro amistoso disputado e mesmo após sair atrás no placar tiveram a tranquilidade de buscar o jogo e vencer de virada.

Os gols foram marcados por Wellissol para a Chapecoense e Aldair e Ramon para Concórdia.

A equipe concordiense entra em recesso nesta sexta-feira e retorna aos treinos no próximo dia 2, já no dia 5 de janeiro enfrenta o São Luiz de Ijuí, em Ijuí em amistoso, este que será o ultimo teste antes do início da Série A do Catarinense no dia 17 de janeiro no Estádio Domingos Machado de Lima contra a equipe principal da Chapecoense.

(Fonte: Ricardo Artifon/Especial)