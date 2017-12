Menino utilizou um extintor para combater as chamas.

Uma criança de 10 anos de idade salvou a residência e uma empresa de um incêndio na tarde desta sexta-feira, dia 22, em Concórdia. Ao perceber chamas em um forno elétrico ela pegou o extintor da empresa e apagou o fogo.

O fato aconteceu em uma casa que fica junto de uma empresa em Fragosos, às margens da SC-283. De acordo com as informações apuradas no local, crianças brincavam na piscina da área de festa quando ouviram um estouro.Ao verificar, perceberam que um forno havia explodido e estava em chamas. O menino agiu rápido pegando o extintor para combater o fogo.

Os Bombeiros Voluntários de Concórdia foram acionados estiveram no local, mas registraram que quem combateu as chama foi a criança.

De acordo com o comandante Juliano Camillo, o menino agiu da maneira correta. "Ele fez o procedimento certo e evitou uma tragédia. Sem dúvidas, se o fogo se espalhasse, teria consumido a casa e poderia ter atingido a empresa", relatou.

Ainda de acordo com o Camillo, o menino foi aluno de uma das turmas onde o Corpo de Bombeiros ministrou cursos. "Ele ele fez o que aprendeu em sala de aula durante um treinamento que nós repassamos em uma escola. Isso nos deixa orgulhosos pois ele evitou uma tragédia e isso é fruto de um trabalho de prevenção", ressalta o comandante.