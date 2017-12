Preocupada em promover a cidade a CDL Concórdia realiza amanhã o Natal Encantado CDL na Rua Coberta com três grandes atrações: Chiquito & Bordoneio, Clóvis Mendes e Rodrigo Soltton. A ideia é chamar o público para o evento e ainda para as compras de Natal.

O evento que começa às 18h30min e segue até as 23h terá a participação das rádios que devem agitar a noite. Sem contar na presença do Papai Noel e de uma linda chuva de balões. “Será um sábado bem especial para a entidade, empresas associadas e consumidores que poderão passear com a família e amigos e também desfrutar das atrações musicais. O sábado também será para garantir as compras para a festa natalina, lembrando que o comércio estará aberto até as 22h”, comenta o presidente, Heldemar Maciel.

De acordo com a entidade mais de 900 mil cupons já foram preenchidos e a expectativa é de que ultrapasse 1 milhão. “É uma campanha ousada pois somente em premiação são 100 MIL sem contar no restante do investimento em divulgação e ações. As empresas que apostaram na ideia aprovaram esse formato de contemplar mais consumidores e agregar todas as empresas na premiação”, avalia ainda o dirigente lojista.

O diretor de campanha de Vendas, Marcos Menegat, explica que diferente dos anos anteriores nesse a CDL através de um projeto do Ministério da Cultura promoverá um evento exclusivo para marcar o encerramento da campanha o que também agradou os empresários. “Tivemos o envolvimento de muitas pessoas para realizarmos o evento de amanhã, o apoio da Prefeitura, assim como das rádios são de extrema importância, sem contar nas empresas apoiadoras do projeto cultural”.