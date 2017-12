Dois acidentes aconteceram entre 9:30h e 10h desta sexta-feira, dia 22, na SC 283 próximo a Boate Asa Branca em Concórdia. O primeiro envolveu um Sandero e o segundo uma moto, ambos com placas de Concórdia. Os dois veículos derraparam em função de óleo na pista em uma curva.

No primeiro caso a condutora do carro perdeu o controle, rodou na pista, caiu na sarjeta e bateu no barranco. Ela mais duas ocupantes não tiveram ferimentos.

Já o motociclista de 21 anos não teve a mesma sorte. Ele perdeu o controle da moto e caiu, minutos depois. Com várias escoriações ele foi atendido pelos Bombeiros Voluntários e conduzido ao Hospital São Francisco.

A Polícia Militar e a PRE estiveram no local para o levantamento de informações e orientação do trânsito.