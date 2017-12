A Polícia Militar de Concórdia lançou nota de pesar pelo trágico falecimento do policial Everson Beckenkamp, de 26 anos. Ele conduzia uma motocicleta, que colidiu contra outro veículo na BR 282, em Vargem Bonita, no fim da manhã da quinta-feira, dia 21. Beckenkamp teve morte instantânea. Ele era morador de Chapecó, mas estava trabalhando no Batalhão de Herval do Oeste, para onde se dirigia no momento do acidente.

Beckenkamp havia se formado recentemente como policial militar, através do curso que foi ministrado pelo Batalhão em Concórdia. Em função disso, o comando da PM de Concórdia lançou nota de pesar pelo trágico falecimento do soldado.

SD PM EVERSON BECKEMKAMP, JAMAIS SERÁ POR NÓS ESQUECIDO!

Viver com alegria e determinação sendo leal à família, amigos e aos colegas de trabalho foi a rotina dos últimos meses do Soldado Everson BECKEMKMAP.

Feliz por ter alcançado o sonho do envergar a farda da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina (PMSC), Everson dedicou-se de forma exaustiva durante o Curso de Formação de Soldados (CFSD), ministrado nesta cidade, finalizando-o com êxito tanto no mérito intelectual como na conquista da admiração e amizade dos demais colegas e superiores.

De personalidade firme, pautada em valores antigos quase inexistentes em nossa sociedade atual, Everson sempre mostrou uma conduta de respeito, de comprometimento e de educação, sendo admirado por todos de seu convívio.

Infelizmente, nesta manhã, de forma inesperada recebemos a trágica notícia de que o colega que até poucos dias atrás estava diariamente conosco, havia nos deixado. O sentimento de tristeza invade o coração de cada pessoa que teve o prazer de conviver com o esse ser humano maravilhoso, de hábitos simples e de uma história de vida, de superação e luta.

Vá em paz é o que podemos dizer neste momento.

Infelizmente não temos a capacidade de entender de forma plena a vida humana. Muitos episódios fogem de nossa capacidade de compreensão, restando somente a tristeza e um vazio que jamais será preenchido. Vá em paz irmão de farda, tens o nosso respeito e admiração. Sua personalidade distinta, sua conduta pautada na verdade e no comprometimento servirão de base para que sigamos firmes em nossa missão, a qual também jurou cumprir, todavia quis uma força superior que fosse combater em outro plano, olhando sempre por nós.

Que Deus, aquele que tudo e vê e tudo pode, de forças à família que hoje sofre, dando o descanso eterno ao nosso irmão que honrosamente integrou a fileiras de nossa Polícia Militar.