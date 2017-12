O secretário da Agricultura e da Pesca, Moacir Sopelsa realizou, na quinta-feira, 21, o ato formal de entrega de novos equipamentos para o município de Concórdia.

Na sede da secretaria dos Transportes, na presença do prefeito, Rogério Pacheco, do vice Edilson Massocco, vereadores, secretários, funcionários e colaboradores da prefeitura, Sopelsa ressaltou o compromisso com o desenvolvimento dos municípios. "Concórdia tem força no agronegócio pelos investimentos na Agricultura. Somos uma das maiores bacias leiteiras de Santa Catarina e o agronegócio tem uma parcela representativa no orçamento do município. São razões que nos levam a investir cada vez mais na nossa agricultura para melhorar a vida das pessoas".

Nesta etapa o secretário Moacir Sopelsa repassou para Concórdia, 11 equipamentos e seis conjuntos de sêmen para o município. O secretário-adjunto da ADR Concórdia, Wagner Bee e o Gerente de Políticas Públicas Rurais e Urbanas, Mano Cadore participaram do ato.

(Fonte: Douglas Fortes/Especial)