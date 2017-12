Em função das fortes chuvas que caíram na região de Arvoredo no final do mês de novembro, exigiu que todas as máquinas do Departamento Municipal de Estradas e Rodagem, DMER, fossem utilizadas para a recuperação das estradas que foram destruídas. Por isso a equipe que estava trabalhando em meio período, voltou as funções em período integral, também pelo início do período de silagem e pela falta de chuva nos últimos dias, fez com que pelo menos 11 propriedades fossem atingidas com a falta de água para o consumo animal e necessitaram do transporte de água.





(Fonte: Vania de Souza Dal Pozzo/Ascom/Prefeitura de Arvoredo)