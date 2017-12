Nesta quinta-feira, 21, a secretária executiva da ADR Seara, Gládis Bizolo dos Santos, assinou a ordem de serviço para construção da primeira etapa do ginásio de esportes da EEB Francisco Maciel Bageston, de Paial. O investimento do Governo do Estado é de R$ 176,4 mil e a empresa responsável tem prazo de sete meses para execução. A iniciativa vai beneficiar 146 alunos.



A secretária executiva Gládis Bizolo dos Santos destaca que esta obra vai trazer mais conforto e qualidade para as aulas. “Nesta primeira etapa queremos garantir um espaço próprio para que os alunos da escola possam realizar atividades físicas. Então esta obra envolve a construção da quadra, telhado e os banheiros. No próximo ano teremos uma segunda etapa licitando então as paredes”, explica.



A gestora da Escola, Loiri Colling Sichelero, destaca que o ginásio vai trazer benefícios na área da educação física, mas também no eixo pedagógico. “Hoje os alunos precisam se deslocar da escola até o ginásio municipal para praticar atividades. Com este novo espaço, além das atividades físicas, vamos poder planejar ações pedagógicas diferenciadas como eventos. Esta obra era um sonho da nossa comunidade”, explica.



A gerente de Administração, Finanças e Contabilidade, Dirlei Benvenutti, destaca que a obra foi licitada com valor inicial de R$ 264.277,16 e a empresa vencedora fez a proposta de R$ 176.476,24. O que representa uma economia de R$ 87.800,92 para os cofres públicos.



O ato de assinatura da ordem de serviço também contou com a presença do prefeito de Paial, Névio Mortari, da gerente de Educação, Rosemar Aparecida Guerini Fiorentin, e da secretária de Educação de Paial, Idete Zuanazzi Munarini.

Obras na região



Além desta, também está em andamento a reforma do telhado da EEB Arabutã, e a reforma da cobertura e piso de acesso ao ginásio na EEB Professor Luiz Sanches Bezerra da Trindade, em Xavantina.

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara)