Galo do Oeste enfrentará a equipe sub-20 da Chapecoense no Estádio Domingos Machado de Lima às 10h.

Para dar ritmo de jogo a equipe, o diretor de futebol Jaciel Segala confirmou o jogo-treino com a equipe sub-20 da Chapecoense, que será de grande importância para a equipe treinada pelo técnico Mauro Ovelha e também para a equipe adversária, pois está se preparando para a Copa São Paulo de Futebol Junior (Copinha) que inicia no dia 02 de janeiro e segue até o dia 25 com 128 equipes participantes.



O técnico Mauro Ovelha vem utilizando todos os treinos da semana para minimizar as falhas apresentadas no amistoso contra o São Luiz de Ijuí, e também intensificando os treinamentos e organizando taticamente a equipe em todos os setores para a estreia na série A do Catarinense que está marcado para o dia 17 de Janeiro contra a equipe da Chapecoense.



(Foto: Ricardo Artifon/Concórdia)