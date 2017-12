Um acidente na tarde desta quinta-feira, 21, na rodovia que liga Luzerna a Água Doce, nas proximidades do Frigorífico, em Luzerna, mesmo local onde no sábado dia 16, já havia ocorrido uma saída de pista com feridos graves, resultou dessa vez na morte de dois homens.

As vítimas identificadas como: Sebastião Osani Fagundes e Jandir Gonçalves, ambos com 45 anos de idade, estavam em um veículo Gol com placas de Campos Novos, que saiu da pista e bateu na mesma árvore do outro acidente. Eles morreram na hora. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, havia ainda no carro, o motorista que fugiu do local a pé, após o acidente.

O IGP esteve no local fazendo o recolhimento dos corpos e os levantamentos do acidente.

(Fonte: Portal Eder Luiz)