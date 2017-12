Um homem morreu em uma colisão frontal registrada por volta das 08h25min da manhã desta quinta-feira (21), no km 544 da BR 282, próximo a comunidade de Sede Figueira, interior de Chapecó.

O acidente envolveu um veículo Ford KA, placas de Nova Erechim e um caminhão Volkswagen 24-250 placas de Pinhalzinho, carregado com ração. Segundo informações, o carro transitava sentido Sede Figueira, quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o caminhão. No impacto, o carro foi arremessado para fora da via e ficou pendurado em um barranco. Já o veículo de carga andou por aproximadamente 30 metros, saiu da pista e caiu atrás de uma propriedade.

O condutor do caminhão, um homem de 59 anos de idade, conseguiu sair sem ferimentos. O motorista do carro, um homem identificado como Joel Pires Moraes, de 28 anos de idade, não resistiu aos ferimentos e morreu preso nas ferragens.

O Corpo de Bombeiros removeu o corpo das ferragens e deixou aos cuidados do Instituto Geral de Perícias (IGP) e da Polícia Civil (PC) para os procedimentos necessários. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou o laudo do acidente que deve ficar pronto em cinco dias.

(Fonte: ClicRDC)