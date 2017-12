As sobras da Câmara de Vereadores de Concórdia a serem devolvidas para o Executivo Municipal devem ficar em R$ 500 mil. A informação é do presidente do Legislativo Municipal de Concórdia, Artêmio Ortigara, do PR. Ele participou na manhã desta quinta-feira, dia 21, do Programa Mesa Redonda, onde fez um balanço das atividades da Câmara neste exercício de 2017.



Sobre essas sobras, Ortigara observa que os números ainda estão sendo fechados. "Tivemos um orçamento de R$ 3,7 milhões nesse ano para um gasto de R$ 3,2 milhões e as sobras devem ficar em R$ 500 mil, que serão devolvidos ao Executivo até o fim desse ano", afirma o presidente do Legislativo Municipal. Sobre o volume de recursos que a Câmara de Vereadores teve nesse ano de 2017, Ortigara afirma que é o mesmo montante do verificado em 2016.

Ele afirma que essas sobras também são frutos de economia que foram feitas nesse exercício. Ele cita algumas iniciativas que foram tomadas como diminuir as diárias. "Tivemosredução nas diárias para viagens a outras cidades, Florianópolis, outros estados e para Brasília. Abri mão do valor de 50% a mais nos valores da diária, na condição de presidente. Não há justificativa para isso, já que os locais são os mesmos que eu vou com os vereadores. Adotei isso até o fim do meu mandado na presidência da Câmara", resume.

Sobre as diárias dos demais vereadores, Ortigara ressalta que "não procuramos limitar, mas conscientizar o vereador para que selecionasse os eventos e congressos para participar ao longo do ano e com isso fizemos uma racionalização dos gastos", finaliza.