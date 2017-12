Há indícios de que quadrilha pode ter ligação com presos em Concórdia na operação, deflagrada no último mês.

Polícia prende no RS quadrilha que pode ter relação com a Operação Transformers

Na madrugada desta quinta-feira, dia 21, agentes da Defrec, de Caxias do Sul, coordenados pelo Delegado Adriano Linhares, desencadearam a operação policial Vida Fácil, a qual visa à repressão aos crimes de receptação, furto e roubo de veículos e extorsão. Durante a ofensiva policial, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, bem como 10 mandados de prisão preventiva, nos bairros Bela vista, Montes Claros, Montes Carmelo, Serrano, Santos Dummont, Rio Branco, Planalto e Esplanada.



Foram presos: L. F. S., de 27 anos; J. A. R., de 49 anos; J. M. R., de 25 anos; R. R., de 50 anos; R. R., de 24 anos; L. J. R. O., de 26 anos; D. A. L., 45 anos; E. F. S., 36 anos; M. S. S., de 46 anos; e L. C. A. de 57 anos.



Segundo a polícia, trata-se de uma organização criminosa bastante articulada e especializada nesse tipo de delito, a qual utiliza de áreas rurais como esconderijo para os bens subtraídos, locais estes de difícil acesso. Estima-se que nos últimos quatro anos a quadrilha tenha subtraído em torno de mil veículos na Serra Gaúcha.



Em poder dos carros, os criminosos tentavam extorquir as vítimas. Em muitos casos, mesmo após receber o dinheiro do resgate, a quadrilha enviava os veículos para desmanches na região Metropolitana de Porto Alegre e até para Santa Catarina, onde possui ramificações e onde dois indivíduos foram presos. “A extorsão era um padrão. Tivesse ou não já a encomenda do veículo, eles não perdiam a oportunidade de extorquir a vítima. Às vezes, a vítima pagava e eles passavam o veículo adiante. Ocasionalmente, eles devolviam o veículo à vítima, mas a regra era passar adiante mesmo assim. Ganhavam duas vezes”, resume o titular da Defrec.

A ação, deflagrada pela DEFREC de Caxias do Sul, contou com o apoio de agentes da 1º, 2ª e da 3ª Delegacia de Polícia, além de efetivos da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Caxias do Sul, DPCA e de agentes da Polícia Civil de Farroupilha e Bento Gonçalves. Ao todo, 25 policiais participaram da ação.

A polícia segue em busca de ao menos outros dois indivíduos envolvidos com a quadrilha e também investiga a relação dessa organização criminosa com outras.



Conforme informações apuradas pela Rádio Aliança, a Polícia Civil agora investiga se a quadrilha presa no Rio Grande do Sul tem ligação com as pessoas que foram presas nos últimos dias, dentro da Operação Transformers, que foi deflagrada em Concórdia no mês de novembro. Já que alguns veículos encontrados em empresas de Concórdia tinham registro de furto na região da Serra Gaúcha. Haveria indícios de que um dos presos na operação transformers teria ligação com a quadrilha recentemente presa no RS.



(Com informações do repórter André Krüger)