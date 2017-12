Motoristas da região estão relatando através de Boletins de Ocorrência, que multas estão chegando em seus endereços, porém, sem que a infração tenha sido cometida. Nesta semana dois casos foram registrados e existe a possibilidade de que as placas tenham sido clonadas.

O motorista Valdir André Engel, de Alto Bela Vista, recebeu recentemente, através dos Correios, uma multa de mais de R$ 130,00 e a informação de que perderia quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação. O documento mostrava uma infração de seu carro em Porto Alegre RS, no dia 15 de novembro. O fato é que Engel não viajou para a capital gaúcha e nem emprestou o veículo. “Nesta data eu estava em Joaçaba fazendo um tratamento. Nunca fui a Porto Alegre dirigindo e não emprestei meu carro”, conta ele. “Na multa aparecem todos os meus dados, CPF, Identidade e placa do carro, mas não estive lá”, reforça.

Outro caso parecido é o de um concordiense que recebeu, também através dos Correios, uma notificação nesta semana. De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência, a multa aponta uma infração de trânsito na BR-153, próximo a Irani, cometida no dia 15 de dezembro, mas o proprietário alega não ter passado pelo local.

A orientação da Polícia Civil para estes casos é a de que os condutores e proprietários que receberam multas sem cometer infrações, registrem um Boletim de Ocorrência para entrar com recurso contra a notificação. Além de clonagem de placas, o problema pode ser erro na emissão das multas.