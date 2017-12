Os ladrões não estão dando folga para a Polícia. Na madrugada desta quinta-feira, dia 21, mais um carro foi furtado em Concórdia. É um Fiat Uno vermelho, placas LXC 7857. O veículo estava no estacionamento de uma empresa.

De acordo com o relato do proprietário, no Boletim de Ocorrência, ele deixou o carro no estacionamento por volta das 20h de quarta-feira para trabalhar. Às 6h da manhã desta quinta, ao terminar o turno, percebeu que o carro não estava mais no local.

Este é o oitavo veículo furtado nesta semana em Concórdia. De domingo a quinta os ladrões levaram dois Chevettes, três Unos, um Fiesta e duas motos. Seis já foram recuperados pela Polícia Militar.