Dois casos de violência doméstica no Vale da Produção

A Polícia Militar realizou duas prisões por violência doméstica, no Vale da Produção. Os fatos foram registrados na quarta-feira, dia 20. O primeiro deles foi em Ipumirim. No local, uma idosa de iniciais T.S, de 68 anos, relatou que o próprio filho, de iniciais J.M.P.S, de 36 anos, teria chegado em casa embriagado e ameaçado lhe matar com um cabo de vassoura.



O segundo caso foi em Linha Fazendinha, em Arabutã, na discussão doméstica, que resultou em incêndio parcial de residência. Conforme relatos, o homem de iniciais R.Z, de 56 anos, teria se trancado dentro do imóvel, com V.L.Z, de 53 anos, e ateado fogo em colchão. A mulher conseguiu sair da casa e chamar os vizinhos.



Nos dois casos, todos foram levados para a Central de Polícia Civil.