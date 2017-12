A direção da Associação Concordiense de Futsal lançou nota oficial confirmando que não estará disputando a Liga Nacional de Futsal em 2018. Porém, promete retomar o projeto da competição brasileira no ano de 2019. Em nota, a ACF diz que a vaga que o time concordiense vinha ocupando para disputar a LNF não será utilizada no próximo ano e a parceria com a marca de material esportivo será retomada no ano subsequente. Na próxima temporada, o time de Concórdia irá reforçar as categorias de base e disputará a Divisão Especial e os Jogos Abertos de Santa Catarina.

A ACF não disputará a LNF (Liga Nacional de Futsal) em 2018, em comum acordo entre ACF e Umbro (proprietária da vaga na competição) foi acordada que a vaga não será utilizada na próxima temporada para ser fortalecida a parceria para que em 2019 a marca Umbro e a equipe concordiense retornem para a principal competição do país.

Na tarde desta quarta-feira (20) o proprietário do Grupo Dass Vilson Hermes, o presidente da ACF Alexandre Simioni e o Supervisor Artemio Artifon fecharam o acordo e já iniciam nos primeiros meses de 2018 o planejamento para o retorno na temporada de 2019 para a LNF.

Isso mostra a tradição e respeito que a equipe concordiense conquistou ao longo da sua história, sendo uma das equipes mais admiradas da competição pela forma com que conduz os trabalhos através de seus profissionais e que mesmo com pouco recurso consegue disputar em alto nível as competições que participa.

A direção concordiense não tinha o desejo de ficar de fora da edição 2018 da competição, mas por prudência e responsabilidade e para honrar seus compromissos foi decidido por não disputar para equilibrar financeiramente o clube e retornar em 2019 fortalecido.

Em 2018 o trabalho com as categorias de base será intensificado, em 2017 as equipes Sub-16, Sub-17 e Sub-20 tiveram bons resultados nas competições que disputaram, inclusive com o título dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. As escolinhas que também tem parceria com a FMEC e já atendem 600 crianças terão um crescimento no número de vagas através da ampliação de pólos na cidade, atendendo alunos de 7 a 15 anos.

Em 2018 a equipe concordiense disputará a divisão especial do Campeonato Catarinense e os Jogos Abertos, e estuda-se a disputa da Copa do Brasil 2018, utilizando em um primeiro momento atletas de Concórdia das categorias de base, possíveis remanescentes de 2017 e novos atletas.

A direção.