Um grave acidente com uma vítima fatal foi registrado pouco antes da meia-noite desta quarta-feira, 20, na SC-283, próximo ao trevo de acesso a Xavantina.

Conforme os Bombeiros de Seara, que atenderam a ocorrência, o veículo Golf, com placas JBU-0008 de Seara, seguia em direção a Seara quando colidiu de frente com o caminhão VW/4.280 com placas QHK-4711 de Santa Terezinha do Progresso-SC, que transportava leite e fazia o sentido a Chapecó.

Ao chegar no local, os bombeiros constataram que o condutor do Golf, identificado como Ronimar Waslavick, 32 anos, já estava em óbito e preso entre as ferragens. Ainda conforme os bombeiros, o condutor não usava o cinto de segurança. O corpo da vítima ficou aos cuidados do IGP de Concórdia.

Já o condutor do caminhão, segundo informações de populares, era Lari Johner, da cidade de Tigrinhos-SC, que não teve ferimentos.

Polícia Militar Rodoviária de Bom Jesus esteve no local realizando os levantamentos para apurar as causas do acidente.

