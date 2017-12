Residência parcialmente destruída por incêndio no interior de Arabutã

Uma casa ficou parcialmente destruída por um incêndio no interior de Arabutã. O fato foi registrado na comunidade de Linha Fazendinha, distante aproximadamente 11 km da área central, na noite da quarta-feira, dia 20. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Voluntários de Arabutã, o imóvel de 120 metros quadrados teve 70 metros quadrados destruídos.

Cerca de 15 mil litros de água foram usados para fazer o combate às chamas e o rescaldo, o que demandou quatro horas de trabalho.

Conforme informações, o sinsitro pode ter sido criminoso e originado em função de um desentendimento familiar. Um homem, de iniciais J.Z, de 54 anos, foi conduzido para a Central de Polícia Civil de Concórdia. Já a mulher, que teria sofrido inicialmente a agressão, de inicias V.L.Z, de 52 anos, foi atendida pela guarnição. O homem teria colocado fogo na cama de um dos quartos.