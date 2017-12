Evento será realizado no dia 17 de fevereiro. Local ainda será confirmado.

A Liga Catarinense de Futsal vai realizar no dia 17 de fevereiro a pré-temporada para a arbitragem, visando as competições previstas para o ano de 2018. O evento será realizado em Concórdia, possivelmente nas dependências da Universidade do Contestado. São esperados mais de 100 profissionais de toda a região. Os trabalhos consistirão na aplicação de provas escrita e física para os árbitros.