Garra e habilidade é o que define a equipe de Futsal Feminino Ipumirim Portas e Molduras, que neste ano foi destaque no campeonato Municipal, Campeonato Regional vencendo Vargem Bonita e agora, o titulo de Campeã do Circuito Sul Brasileiro. A disputa aconteceu em Irani no final de semana, onde a equipe venceu as adversarias de virada.

O campeonato Sul Brasileiro reúne equipes de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Neste ano, 14 times participaram da disputa. A final aconteceu em Irani. Para chegar a decisão, Ipumirim venceu a partida contra Vargem Bonita por 1 x 0. Resultado que classificou o time para a final. Nas decisões do ultimo domingo, dia 17, as meninas de Ipumirim venceram as adversárias da cidade de Assis Chateaubriand do Paraná, depois passaram pela equipe de Irani com mais uma vitória. Contra o time gaúcho da cidade de Querência, houve empate no tempo normal, a partida foi para os pênaltis. O resultado favoreceu Ipumirim, que disputou a final contra Braço do Norte, onde nossas meninas venceram por 2x 1, de virada.

A equipe é jovem. O time tem pouco tempo de atuação, porém o entrosamento e a habilidade das jogadoras tem alcançado excelentes resultados. O time tem o apoio da empresa Ipumirim Portas e Molduras que é grande motivadora do esporte bem como dos técnicos Neudir Von Fruauff e Luan Colatto.

(Fonte: Ipumirim Noticias)