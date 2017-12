As equipes de segurança pública do Sul do Paraná registraram no final da tarde dessa quarta-feira, 20 de dezembro, mais um acidente na BR 153, entre as cidades de União da Vitória e General Carneiro.

O primeiro acidente envolveu um veículo Renault Scenic com placa de Curitiba que colidiu frontalmente com um caminhão Mercedes Benz, onde resultou em ferimentos leves nos ocupantes do automóvel de Curitiba.

No mesmo momento que as equipes de General Carneiro atendiam a esse acidente, a central do Corpo de Bombeiros de União da Vitória, foi informada que na BR 153, teria ocorrido mais um acidente, mas dessa vez envolvendo dois caminhões.

No local, as equipes do ABTR como do Siate, ajudaram o condutor de um dos caminhões que infelizmente veio a bater na traseira de outro caminhão numa descida. Segundo informações o caminhão pode ter ficado sem freio e com a pista molhada veio a bate no caminhão que estava em sua frente.

O Corpo de Bombeiros encaminhou o motorista para o Hospital São Camilo Regional, com ferimentos nas pernas, mas consciente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi informada e esteve no local, fazendo o boletim de ocorrência e já fez a liberação da BR 153. A Polícia Militar de União da Vitória deu apoio nessa ação para facilitar o tráfego na rodovia.

(Fonte: Rádio Colméia)