A Prefeitura Municipal de Concórdia na busca de inovação, agilidade e procurando atender o coletivo com rapidez e segurança vem trabalhando em um sistema de Analise Simplificada de Projetos.



Esse sistema vem sendo aplicado em diversos municípios brasileiros como: Joinville, Blumenau, Balneário Camboriú, Jaraguá do Sul, Guaramirim, Florianópolis, Ribeirão Preto, Maringá e em breve Rio do Sul, entre outros.

Considerando que a construção civil é um dos motores propulsores da economia e procurando atender a demanda represada que resulta em demora enfrentada no processo de aprovação de projetos e liberação de alvará de construção por parte da Prefeitura Municipal de Concórdia, decidiu-se pela realização da referida audiência. O evento acontecerá no dia 21/12 às 19h no plenário da Câmara dos Vereadores de Concórdia, situada à rua Leonel Mosele, 96, com o intuito de apresentar o novo projeto e abrir a discussão acerca da mesma.

Devido à série de especificidades envolvidas que acabam por tornar moroso o processo, além de visar a rápida liberação do alvará de construção pelo setor responsável, a Diretoria técnica da Secretaria de Urbanismo e Obras vem elaborando há meses uma proposta de Análise Simplificada de Projetos baseada nos municípios acima descritos e voltada às necessidades do coletivo e do bem comum.





Inicialmente a Análise Simplificada de Projetos pretende ser destinada à aprovação de Edificações residenciais unifamiliares e multifamiliares até 09 unidades residenciais e para edificações multifamiliares com quatro pavimentos no total, inclusos subsolos e/ou pilotis.



Paralelamente à proposta da Análise Simplificada de Projetos, será atualizada a lei LC/186 avaliando as especificidades envolvidas e o que realmente deve se manter incorporado ou retirado da mesma.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia)