Nesta quarta-feira, 20, a Gerência de Educação da ADR Seara empossou oito gestores escolares eleitos no dia 13 de novembro de 2017. Esses gestores apresentaram seus planos de Gestão Escolar para os próximos dois anos e foram aprovados pela maioria dos votos da comunidade escolar.



A secretária executiva da ADR Seara, Gládis Bizolo dos Santos, explica que esta é uma política do Governo do Estado de Santa Catarina que valoriza a participação da comunidade nos processos de planejamento e decisão, no aperfeiçoamento da gestão democrática e na transparência das ações pedagógicas e administrativas. Ela ressaltou ainda as qualidades de um bom gestor.



“Um bom gestor precisa ter compromisso com a comunidade, conduzir os trabalhos com harmonia e com liderança. O diretor precisa dar o exemplo para que as pessoas que trabalham junto possam se inspirar suas ações”, destaca.



A gestora Sandra Anater destaca que o curso de formação de gestores tem subsidiado a todos com informações para uma gestão melhor e que os maiores beneficiados nesse processo democrático são aos alunos que ganham com a qualidade do ensino.



A gerente de educação Rosemar Guerini Fiorentin destaca que apenas um dos gestores da Regional de Seara é pro tempore devido ao processo de municipalização da escola, mas mesmo assim há um planejamento de ações.

Gestores empossados:



EEF Batista Paludo (Seara): Graciele Gosbelli Schumann;

EEB Luiz Sanches Bezerra da Trindade (Xavantina): Sirlei Sordi;

EEB Matilde Simon (Seara): Juliane Toffoli;

EEB Orides Rovani (Ipumirim): Lidiane Bringhenti;

EEB Rosina Nardi (Seara): Sandra Ferreira;

EEB Seara (Seara): Josemari Inês Bianchi;

EEB Benjamin Carvalho de Oliveira (Ipumirim): Sandra Anater;

EEB Arabutã (Arabutã): Alexandre Fontana;



(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara)