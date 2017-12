Três atletas da FMEC agraciadas com o Troféu Top do Ranking de Atletismo

Três atletas da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia foram agraciadas com a premiação do Top do Ranking da Federação Catarinense de Atletismo 2017. A entrega da premiação ocorreu nesta terça-feira, dia 19, em Blumenau.



Da Capital do Trabalho foram agraciadas as atletas Lisandra Zuanazzi, Janete Tedesco e Joziane da Silva Cardoso.