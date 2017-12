Fato aconteceu em Ipira, no fim de semana.

A Polícia Civil de Ipira recuperou na tarde de quarta-feira, dia 20, um aparelho celular, que havia sido furtado do interior de um automóvel, no último sábado, dia 16, em Ipira.



Através de investigação, a Polícia Civil chegou até aos autores através de imagens de câmeras de monitoramento de estabelecimentos comerciais. De acordo com a polícia, a ação contou com a participação de dois adultos e um adolescente, com quem estava o aparelho.

A recuperação se deu através de diligências das polícias de Ipira e Piratuba.

(Com informações do repórter André Krüger).