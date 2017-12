Fato foi registrado na cidade de Campos Novos, no começo da manhã desta quarta-feira, dia 20.

A Polícia Militar de Campos Novos informou na tarde desta quarta-feira (20), que a carga de cigarros contrabandeados apreendida na BR 470 em Campos Novos, chega a R$ 1,3 milhão.

A operação

A carga de cigarros contrabandeada do Paraguai foi apreendida na manhã desta quarta-feira (20), pelas equipes da Polícia Militar de Campos Novos e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 470 em Campos Novos.

Após denúncia anônima de que um caminhão carregado de cigarros contrabandeados estava passando pela região, equipes da PRF e PM efetuaram abordagem a um veículo com as mesmas características na BR 470, sendo confirmado o ilícito.

O motorista do caminhão foi detido. O nome do caminhoneiro e a placa do veículo não foram divulgados.

A carga de cigarro foi para a Receita Federal de Joaçaba e o preso foi encaminhado à Polícia Federal de Lages.

(Fonte: Rádio Cultura/Campos Novos).