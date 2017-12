Obras de construção da Unidade C do Sest/Senat estão paralisadas

As obras de construção da Unidade C do Sest/Senat em Concórdia estão paralisadas neste momento. A informação é do vice-presidente da Fetrancesc, empresário Paulo Simioni. A obra, iniciada ainda no ano passado, está localizada às margens da BR 153, em um terreno cedido pela Prefeitura de Concórdia.



Em entrevista ao Mesa Redonda desta quarta-feira, dia 20, Paulo Simioni confirma a informação. Ele relata que a empreiteira, que venceu o processo licitatório, apresentou problemas financeiros e foi afastada da obra. Ele lamenta a situação, relata que "a primeira empresa ganhadora foi desclassificada por questões de documento. A segunda colocada foi declarada vencedora e apresentou problemas financeiros. Ela foi afastada e estamos em breve chamando a terceira colocada", destaca. "Fizemos a denúncia no Sest Senat porque estávamos recebendo cobranças de conta no Setcom e a gente não concorda com isso", diz.



O custo da unidade C do Sest Senat é de R$ 22 milhões, sendo R$ 14 milhões na obra física e R$ 8 milhões em equipamentos.