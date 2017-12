Na manhã desta quarta-feira, 20, aconteceu a assinatura do Termo de Entrega de (02) dois veículos Fiat, modelo Pálio Weekend Adventure, 0 Km, motor 1.8 Flex, pela administração de Concórdia ao 20º Batalhão de Polícia Militar. O ato contou com a presença de várias autoridades do Executivo, Legislativo, servidores municipais e imprensa. O repasse se dá por meio do convênio Nº 2017TN000348, firmado entre a Prefeitura Municipal e a Polícia Militar. O valor do convênio (R$151.000,00 reais) é proveniente de um percentual das infrações registradas na cidade (lombadas eletrônicas e demais multas) e aplicadas pelo setor municipal de trânsito. O comandante da PM, Tenente Coronel, Sergio Vargas, enalteceu a postura da administração, reiterando que o convênio que em 2016 ficou inativo, por opção da administração anterior, graças ao empenho do prefeito Rogério Pacheco e equipe, voltou a ser efetivado. O comandante também agradeceu o poder Legislativo que em dezembro aprovou por unanimidade o projeto de Lei que permitiu a doação dos veículos, os quais, segundo ele, reforçarão a frota existente, sendo utilizados no patrulhamento das ruas de Concórdia e, consequentemente, tornando-se uma ferramenta a mais na manutenção da Ordem Pública.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)