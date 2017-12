Capital do Trabalho aparece na 13ª posição em Santa Catarina no ranking econômico para 2018.

O movimento econômico agropecuário é o principal responsável pela manutenção de Concórdia como a 13ª maior economia de Santa Catarina para o ano de 2018. A informação é do secretário-executivo da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense, Amauc, Roberto Kurtz Pereira. Em entrevista ao Jornal Aliança da quarta-feira, dia 20, Pereira destaca que, somente o setor agropecuário, coloca Concórdia na condição de estar entre os primeiros colocados em Santa Catarina no retorno do ICMS. "Mas temos que considerar que, além do setor agroepecuário, o movimento econômico da insdústria, comércio e prestação de serviços também contam.

Além de ser o principal, o setor agropecuário ajuda a manter o equilíbrio econômico nas cidades da região. Mesmo não sendo via de regra, mas se um setor vai mal, o agropecuário serve como uma espécie de tábua da salvação. Uma, pela necessidade de produção de alimentos para consumo externo e interno. Outra, pela forte cultura do agronegócio que existe em toda a região.

Porém, o setor agropecuário não foi somente o balizador econômico de Concórdia. Vários municípios da região também mantiveram a colocação no ranking do ICMS em SC por conta do movimento gerado pela produção e comercialização de produtos agrícolas.

Por outro lado, Piratuba teve uma das maiors quedas de Santa Catarina no retorno do ICMS do próximo ano. Para Betinho, isso está relacionado com a geração de energia elétrica pela Usina Hidrelétrica de Machadinho. "O caso de Piratuba e Itá é um pouco diferente, pois a arrecadação do ICMS diz respeito a produção de energia elétrica pelas usinas. Se houve pouca produção ou venda, isso reflete nos próximos anos", explica.