Uma no Bairro Imigrantes e outra no centro. Uma já foi recuperada pela PM

Os ladrões “trabalharam” na madrugada desta quarta-feira, dia 20, em Concórdia. Duas motos foram furtadas. Uma CG 125 Titan, prata, placa MPB-5275 foi levada da Rua Rizieri João Perotti, no Bairro Imigrantes. Essa foi recuperada pela PM no início da tarde no Bairro Frei Lency. A outra é uma CG 125 Fan, preta, com placa MFW – 8189 que estava estacionada na Rua Leonel Mosele, no centro.

Os dois casos foram registrados pela manhã na Delegacia de Polícia. A moto levada do Bairro Imigrantes estava na garagem da casa do proprietário e a motocicleta que estava na Leonel Mosele, havia sido estacionada próximo a empresa Inviosat.

Mais furtos: A onda de furto de veículos tem chamado a atenção nos últimos dias em Concórdia. Além das duas motos desta quarta-feira, ladrões furtaram cinco carros, desde domingo. Nestes casos, os automóveis já foram recuperados pela Polícia Militar.