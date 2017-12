O condutor de uma moto com placa de Joaçaba ficou ferido em um acidente na manhã desta quarta-feira, dia 20, em Concórdia. Ele foi “atropelado” por um caminhão e teve suspeita de fratura na perna esquerda.

A colisão aconteceu na esquina entre as Ruas Osvaldo Zandavalli e João Suzin Marini, por volta das 11h. De acordo com informações apuradas no local, a moto trafegava pela João Suzin Marini e o caminhão, placas de Concórdia, ingressou na via.

A moto foi arrastada por alguns metros e parte dela parou embaixo dói caminhão. O condutor dói veículo comentou que olhou para os lados antes de entrar na pista, mas não percebeu a moto.

O motociclista tem 38 anos e foi conduzido ao Hospital São Francisco para avaliação médica. Os Bombeiros Voluntários e o Samu fizeram o atendimento no local. A PM fez o levantamento de informações e a orientação do trânsito.