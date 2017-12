O feriadão para as festas de fim de ano já inicia nesta semana para alguns órgãos públicos. No Judiciário o recesso começa nesta quarta-feira, 20 de dezembro, e o atendimento ao público será retomado no dia 8 de janeiro de 2018.

A Prefeitura de Concórdia terá expediente apenas durante a manhã, das 8h às 11h30, nos dias 22 e 29 de dezembro. O Lar Anjo Gabriel e o terminal Rodoviário trabalham normalmente e a Vigilância Sanitária fará plantões. Os Centros Municipais de Educação Infantil, CMEIS, vão seguir o calendário próprio. É importante que os pais das crianças conversem com os coordenadores de cada unidade para saber como ficarão os horários nestes dias.

A Secretaria de Desenvolvimento Regional e os órgãos ligados ao governo do Estado estarão em recesso no período de 22 de dezembro a cinco de janeiro. As agências bancárias trabalham em horário normal durante toda esta semana e vão folgar apenas no dia 29 de dezembro. Nos dias 26 de dezembro e dois de janeiro os bancos abrem normalmente.

Os supermercados definiram que vão trabalhar até as 18h no dia 24 de dezembro e até as 17h na véspera do Ano Novo. O comércio ficará aberto até as 22h, isso até o sábado, dia 23 de dezembro. No domingo, véspera do Natal, cada loja irá definir o próprio horário de atendimento. Tanto o comércio quanto os supermercados estarão fechados no dia 25 de dezembro e em 1º de janeiro.