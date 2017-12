A Polícia Civil de Concórdia prendeu durante a terça-feira, dia 19, o segundo suspeito envolvido no assalto, praticado contra um restaurante haitiano, em Concórdia. A detenção do mesmo foi através de mandado de previsão preventiva. Com isso, foi detido G.H.G, de 18 anos, que já está recolhido junto ao Presídio Regional de Concórdia. As circunstâncias da prisão não foram informadas.



Nesta semana, a Polícia Civil havia concluído o inquérito sobre esse crime e prendido L.D.J, de 19 anos, cuja participação neste crime foi desvendada durante a Operação PC 27, deflagrada na última semana. Até então, G.H.G, o outro comparsa, era considerado foragido.



O assalto ao estabelecimento ocorreu na noite do dia 21 de novembro, em que dois elementos encapuzados chegaram no local, um deles armado com um revólver e renderam o proprietário e alguns clientes. Cerca de R$ 5 mil foram levados na ação.