No início desta semana uma mulher de Seara por pouco não foi vítima do golpe do falso sequestro.Segundo informações, a vítima recebeu uma ligação durante a madrugada dando conta que sua filha mais nova havia sido sequestrada. Para que ela fosse liberada era necessário efetuar um deposito de R$3 mil na conta do solicitante.

A vítima ficou desesperada e queria fazer a transação financeira em uma casa lotérica. No local a atendente percebeu a agitação da mulher e, como conhecia a família da vítima, entrou em contato com familiares e evitaram que o deposito fosse efetivado.

No final não havia nenhum sequestro e por pouco a searaense não saiu no prejuízo.Casos como esses tem sido frequentes na região e a população precisa ficar atenta.

Belos FM