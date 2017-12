De 11 a 15 de dezembro alunos do colégio Marista São Francisco de Chapecó participaram da final do Modelo Internacional do Brasil (MIB), desenvolvido pela Internationali Negotia, dentro do projeto de Simulado da ONU (Organização das Nações Unidas).

O estudante Arthur Tochetto Dal Piva, de 17 anos, aluno da 3ª série do Ensino Médio do Colégio Marista São Francisco, participante entre 140 candidatos de 21 estados, recebeu o prêmio máximo do MIB: a oportunidade de viajar a Harvard, para participar de simulações internacionais.

As simulações de negociações políticas internacionais da ONU têm o objetivo de promover, na prática, a representação dos países e cargos do estado e o estudo dos temas a serem debatidos.

“Estamos extremamente felizes com a conquista do Arthur. Todo o processo de participação teve início ainda no Colégio, com as simulações locais, e a dedicação dele fez toda a diferença para a premiação”, afirma Professora Liana Giachini, coordenadora psicopedagógica do Colégio Marista São Francisco, que acompanhou os alunos chapecoenses em Brasília.

Os estudantes que se destacam na semana de simulações entram para o G8, nome dado ao grupo composto pelos oito melhores delegados selecionados ao término da fase final do MIB. Esses delegados se organizam em 4 diretorias para o auxílio à Internationali Negotia em seus eventos e simulações.

A Internationali Negotia é uma organização com mais de 15 anos de experiência em simulações no Brasil, que desenvolve habilidades que a sala de aula tradicional ainda não consegue promover.

Arthur mostrou-se entusiasmado por participar e pela vitória. “Desfrutamos de cinco sessões intensas que nos levaram a situações de tensão e crise dentro do comitê. Por isso, pudemos aprender mais sobre cada país e, mediante uma estrutura nova para todos nós, exercitar nossa oratória e, sobretudo a resiliência à negociação”, concluiu.

(Fonte: Diário do Iguaçu)